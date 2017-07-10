В НАТО не подтверждают договоренность о диалоге с Украиной про ПДЧ

Понедельник, 10 июля 2017, 18:35

Члены Североатлантического совета "приняли во внимание" стремление Украины получить план действий по членству, но не давали согласия на этот счет.

Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" руководитель пресс-службы Альянса Пирс Казалет.

По словам представителя альянса, Петр Порошенко действительно поднял вопрос дальнейшего сближения Украины и альянса во время закрытой части заседания Комиссии Украина-НАТО, предложив альянсу начать формальный диалог о получении ПДЧ.

"Президент Порошенко поднял этот вопрос дважды - на заседании и на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Генеральный секретарь и послы государств-членов приняли во внимание предложения президента начать такую ​​дискуссию", - подчеркнул Казалет. Из его объяснений следует, что согласие на начало такого диалога не предоставлялась.

Представитель альянса также напомнил, что Киев задекларировал обязательства провести реформы для повышения совместимости со стандартами НАТО. "Текущий фокус Киева - на реформах и на модернизации органов обороны и безопасности. НАТО поддерживает эти усилия", - добавил представитель альянса.

Как сообщалось, в понедельник президент Порошенко, отвечая на вопрос "Европейской правды", анонсировал начало диалога с альянсом о предоставлении Украине Плана действий по членству: "Мы считаем необходимым начать дискуссию о введении Плана действий относительно членства. Сегодня мы обсудили это и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением восприняты (странами-членами НАТО) ".