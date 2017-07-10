В Siemens заявили, что турбины в Крым были доставлены против воли компании

Понедельник, 10 июля 2017, 18:58

Немецкий концерн Siemens утверждает, что по меньшей мере две газотурбинные установки, которые он поставил для проекта в России, были доставлены на территорию оккупированного Крыма против его воли.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Reuters.

"В течение нескольких месяцев мы неоднократно получали заверения от покупателя, поставок в Крым не будет. Siemens намерен инициировать уголовное расследование в отношении лиц, причастных к событию", - говорится в сообщении компании.

Речь идет о российской компании "Технопромэкспорт", которой продали турбины. Также у Siemens отметили, что будут добиваться отмены поставок с территории оккупированного Крыма.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

В компании Siemens факт поставки отрицают.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно в немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.