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В Польше впервые на государственном уровне чествуют жертв Волынской трагедии

Вторник, 11 июля 2017, 14:30
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В Польше впервые на государственном уровне отмечают 74-ю годовщину кульминации Волынской трагедии.

Об этом сообщает TVP Info.

Торжества проходят в Волынском сквере в Варшаве с участием представителей государственной власти и органов самоуправления. В частности, на мероприятиях присутствовали глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский и министр обороны Антони Мачеревич.

В этом году годовщина Волынской трагедии впервые отмечается как День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан II Речи Посполитой. Соответствующее постановление год назад принял польский Сейм, что привело к напряженности в украинском-польских отношениях.

Участники мероприятия возложили венки к памятнику жертвам Волынской трагедии, почтили их минутой молчания.

Присутствующим также зачитали письмо президента Польши Анджея Дуды.

"Сегодня мы впервые отмечаем годовщину как официальный, установленный Сеймом, государственный праздник: День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан II Речи Посполитой", - отметил он.

"Правда заключается в том, что то, что произошло на Волыни, не является угрозой для связей, которые объединяют нас, поляков и украинцев. Я считаю, что принятие правды о Волыни не разрушает, а укрепляет нашу дружбу и сотрудничество ", - цитирует письмо Дуди Telewizja Republika.

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