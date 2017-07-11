У Польщі вперше на державному рівні вшановують жертв Волинської трагедії

Вівторок, 11 липня 2017, 14:30

У Польщі вперше на державному рівні відзначають 74-ту річницю кульмінації Волинської трагедії.

Про це повідомляє TVP Info.

Урочистості відбуваються у Волинському сквері у Варшаві за участі представників державної влади і органів самоврядування. Зокрема, на заходах присутні глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський та міністр оборони Антоні Мачеревич.

Цього року річниця Волинської трагедії вперше відзначається як День пам’яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами щодо громадян ІІ Речі Посполитої. Відповідну постанову рік тому прийняв польський Сейм, що призвело до напруженості в українсько-польських стосунках.

Учасники заходу поклали вінки до пам’ятника жертвам Волинської трагедії, вшанували їх хвилиною мовчання.

Присутнім також зачитали лист президента Польщі Анджея Дуди.

"Сьогодні ми вперше відзначаємо річницю як офіційне, встановлене Сеймом, державне свято: День пам’яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами щодо громадян ІІ Речі Посполитої" - зазначив він.

"Правда полягає в тому, що те, що сталося на Волині, не є загрозою для зв’язків, які поєднують нас, поляків і українців. Я вважаю, що прийняття правди про Волинь не руйнує, а зміцнює нашу приязнь і співпрацю", - цитує лист Дуди Telewizja Republika.