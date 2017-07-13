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Юнкер: Украина должна ускорить борьбу с коррупцией

Четверг, 13 июля 2017, 11:37
Версия для печати Комментарии

Украина продемонстрировала значительный прогресс в проведении реформ в последние годы, однако ей необходимо ускорить борьбу с коррупцией.

Об этом во время пленарного заседания саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Украина сделала огромный прогресс в последние годы. Учитывая то, что было сделано, реформы, которые были осуществлены, все-таки остается еще многое сделать", - отметил Юнкер.

Он отметил, что борьба с коррупцией - "главный козырь, главная карта, с которой надо работать", подчеркнув, что в ЕС многие объясняли, что надо делать.

"Тема коррупции является важной для граждан и это надо интенсифицировать. Но не надо преуменьшать, что существует определенный диалог, дебаты между Украиной и ЕС - вопрос репутации вашей великой нации в области, связанной с коррупцией. Таким образом необходимо ускорить и интенсифицировать борьбу с коррупцией ", - сказал Жан-Клод Юнкер.

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