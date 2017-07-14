В Вильнюсе на 35 дней закрыли аэропорт, пострадали рейсы в Киев

Пятница, 14 июля 2017, 12:53

Начиная с 14 июля Вильнюсский аэропорт временно закрыт для пассажиров.

Об этом сообщает портал Delfi.

Аэропорт закрыт на 35 дней, за это время в нем проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Самолеты будут летать в Каунас до 17 августа включительно.

В Каунасском аэропорту оборудовали два дополнительных терминала, поскольку ему придется принимать 4 раза больше пассажиров, увеличили стоянку для автомобилей до более 2000 мест.

Стоит отметить, что выбор рейсов в некоторых направлениях снизился. Не все авиакомпании согласились перенести свои рейсы в Каунас (одна из них - Ryanair, которая не летает из Вильнюса с 1 июля и восстановит полеты только 1 сентября). По этой причине не будет полетов в Бирмингем, Бремен, Ханью, Лидс, Ливерпуль, Мадрид и Мальту.

С Каунаса самолеты не будут летать и в Минск, поскольку Belavia решила не переносить рейс, но самолеты этой авиакомпании будут летать в Палангу.

Wizz Air перенесла свои рейсы, но отказалась в этот период от рейсов в Париж и Киев, потому путешественникам придется искать другие варианты.

Во время реконструкции с Вильнюсского автовокзала в Каунасский аэропорт 9 раз в день выезжать автобусы компании Toks, также каждые 30 минут каждый день пассажиров будут возить экспрессы компании Ollex, расписание которых привязан к авиарейсов. Такая поездка будет стоить 10 евро и займет 1,5 часа.