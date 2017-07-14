Найти
АКТУАЛЬНО

Друг Путина выступит дирижером на концерте ко Дню взятия Бастилии

Великобритания впервые признала, что должна заплатить "счет за Brexit"

Турция согласилась купить у РФ ракетные комплексы С-400 за $2,5 млрд - СМИ

Париж отмечает военным парадом День взятия Бастилии

США выдвинули условия возвращения "шпионских имений" России

НАБУ: Юнкера дезинформировали, альтернативы антикоррупционному суду нет



В Вильнюсе на 35 дней закрыли аэропорт, пострадали рейсы в Киев

Пятница, 14 июля 2017, 12:53
Версия для печати Комментарии

Начиная с 14 июля Вильнюсский аэропорт временно закрыт для пассажиров.

Об этом сообщает портал Delfi.

 Аэропорт закрыт на 35 дней, за это время в нем проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Самолеты будут летать в Каунас до 17 августа включительно.

В Каунасском аэропорту оборудовали два дополнительных терминала, поскольку ему придется принимать 4 раза больше пассажиров, увеличили стоянку для автомобилей до более 2000 мест.

Стоит отметить, что выбор рейсов в некоторых направлениях снизился. Не все авиакомпании согласились перенести свои рейсы в Каунас (одна из них - Ryanair, которая не летает из Вильнюса с 1 июля и восстановит полеты только 1 сентября). По этой причине не будет полетов в Бирмингем, Бремен, Ханью, Лидс, Ливерпуль, Мадрид и Мальту.

С Каунаса самолеты не будут летать и в Минск, поскольку Belavia решила не переносить рейс, но самолеты этой авиакомпании будут летать в Палангу.

Wizz Air перенесла свои рейсы, но отказалась в этот период от рейсов в Париж и Киев, потому путешественникам придется искать другие варианты.

Во время реконструкции с Вильнюсского автовокзала в Каунасский аэропорт 9 раз в день выезжать автобусы компании Toks, также каждые 30 минут каждый день пассажиров будут возить экспрессы компании Ollex, расписание которых привязан к авиарейсов. Такая поездка будет стоить 10 евро и займет 1,5 часа.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:51
Макрон и Трамп договорились создать "дорожную карту" для Сирии
15:45
фото
В Таллине будут курсировать бесплатные беспилотные автобусы
15:12
Мафия организовала лесные пожары на склонах Везувия, использовав кошек
15:04
Друг Путина выступит дирижером на концерте ко Дню взятия Бастилии
14:45
фото
Мэр Вроцлава пожертвовал 50 тысяч евро на развитие местных украинском
14:29
фото, видео
Лесные пожары возле столицы Черногории: за ночь ликвидировали 37 очагов
14:20
Еврокомиссия направит 50 млн евро для территорий у линии разграничения в Донбассе
14:16
Россия расширит свою военную базу в Сирии
13:57
Трое членов правительства Каталонии ушли в отставку на фоне споров о независимости
13:49
Турецкое правительство хочет продлить чрезвычайное положение еще на три месяца
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, Павел Климкин, для Европейской правды

Новый этап отношений с ЕС: что должна делать Украина после ратификации Ассоциации

Можно долго ждать сигналов и обещаний членства от ЕС. А можно внедрять Соглашение. Показать системность своих намерений. И превратить вопрос дальнейшей интеграции с ЕС на абсолютно практический и прагматический. Тогда обоюдно выгодная формула интеграции найдется почти сама собой (укр.).

Наталья Ищенко, для Европейской правды

"Мини-Югославия": что ЕС готов предложить Балканам вместо членства

"Мини-Югославия" - так "региональное экономическое пространство" на Западных Балканах уже успели "окрестить" медиа. ЕС нечем заменить европерспективу для Балкан, и в условиях, когда в реальности членство невозможно, Европа вынуждена придумывать и финансировать "подготовительные" проекты (рус.).


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  