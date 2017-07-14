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У Вільнюсі на 35 днів закрили аеропорт, постраждали рейси до Києва

П'ятниця, 14 липня 2017, 12:53
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Починаючи з 14 липня Вільнюський аеропорт тимчасово закритий для пасажирів.

Про це повідомляє портал Delfi.

 Аеропорт закритий на 35 днів, за цей час в ньому проведуть реконструкцію злітно-посадкової смуги.

Літаки будуть літати в Каунас до 17 серпня включно.

У Каунаському аеропорту обладнали два додаткових термінали, оскільки йому доведеться приймати в 4 рази більше пасажирів, збільшили стоянку для автомобілів до більше 2000 місць.

Варто зазначити, що вибір рейсів в деяких напрямках знизився. Не всі авіакомпанії погодилися перенести свої рейси в Каунас (одна з них - Ryanair, яка не літає з Вільнюса з 1 липня і відновить польоти тільки 1 вересня). З цієї причини не буде польотів в Бірмінгем, Бремен, Ханью, Лідс, Ліверпуль, Мадрид і Мальту.

З Каунаса літаки не літатимуть і в Мінськ, оскільки Belavia вирішила не переносити рейс, але літаки цієї авіакомпанії літатимуть в Палангу.

Wizz Air перенесла свої рейси, але відмовилася на цей період від рейсів до Парижа і Київ, тому мандрівникам доведеться шукати інші варіанти.

Під час реконструкції з Вільнюського автовокзалу в Каунаський аеропорт 9 раз в день виїжджатимуть автобуси компанії Toks, також кожні 30 хвилин кожен день пасажирів возитимуть експреси компанії Ollex, розклад яких прив'язаний до авіарейсів. Така поїздка буде коштувати 10 євро і займе 1,5 години. 

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