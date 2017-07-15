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МИД Германии подтвердил гибель немок во время нападения в Хургаде

Суббота, 15 июля 2017, 09:52
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В результате нападения вооруженного ножом мужчины на иностранных туристов накануне на пляже египетского курорта Хургада погибли две гражданки Германии.

Эту информацию, ранее распространенную египетскими властями, подтвердил бывший почетный консул Германии в Хургаде Петер-Юрген Эли утром в субботу, 15 июля, передает Deutsche Welle.

 В МИД Германии утром в субботу тоже подтвердили данные о немецком гражданстве погибших.

Экс-консул сообщил, что лично знал обоих женщин, которые долгое время жили в этом турецком курортном городке. Кроме того, женщин узнала одна из их знакомых.

Нападение произошло накануне, 14 июля, на закрытом пляже отеля "El Palacio" в Хургаде. Мужчина с ножом попал на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, в результате чего, кроме двух погибших, пострадали еще как минимум четыре человека, сообщило министерство внутренних дел Египта. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что среди пострадавших - 36-летняя туристка из этой страны, которая получила ранение в ногу.

Сначала египетские СМИ сообщили, что во время нападения погибли две гражданки Украины. Однако затем эта информация была опровергнута.

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