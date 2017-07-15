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Столтенберг сделал заявление по случаю годовщины попытки переворота в Турции

Суббота, 15 июля 2017, 14:48
Версия для печати Комментарии

Любая попытка уничтожить демократию в любой из стран-союзников НАТО неприемлема.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга по случаю годовщины попытки переворота в Турции.

Генсек напомнил, что сразу после попытки переворота он решительно осудил ее и выразил солидарность с Турцией. Кроме того, он посетил тогда Анкару.

"Я до сих пор помню, как был поражен разрушениями, которые нанесли бомбардировки мятежниками зданий парламента", - отметил Столтенберг.

"Используя эту важную возможность я отдаю дань памяти тех, кто потерял жизнь в критические часы попытки переворота и отдаю должное турецкому народу, который выступил против этого отвратительного акта в защиту избранного правительства и демократических институтов", - говорится в заявлении генсека НАТО.

Напомним, Европейский союз по случаю годовщины призвал Турцию расследовать попытку государственного переворота с соблюдением верховенства права и уважения к правам человека.

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