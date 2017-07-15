Столтенберг зробив заяву з нагоди річниці спроби перевороту в Туреччині

Будь яка спроба знищити демократію у будь-якій з країн-союзників НАТО є неприйнятною.
Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга з нагоди річниці спроби перевороту у Туреччині.
Генсек нагадав, що відразу після спроби перевороту він рішуче засудив її і висловив солідарність з Туреччиною. Крім того, він відвідав тоді Анкару.
"Я досі пам’ятаю, як був вражений руйнування, яких завдало бомбардування заколотників будівель парламенту" - зазначив Столтенберг.
"Використовуючи цю важливу нагоду я віддаю шану пам’яті тих, хто втратив життя у критичні години спроби перевороту і віддаю належне турецькому народові, який виступив проти цього огидного акту на захист обраного уряду і демократичних інститутів" - йдеться у заяві генсека НАТО.
Нагадаємо, Європейський союз з нагоди річниці закликав Туреччину розслідувати спробу державного перевороту із дотриманням верховенства права та поваги до прав людини.