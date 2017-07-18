Посол в Польше рассказал, как можно решить проблему очередей на границе

Вторник, 18 июля 2017, 14:40

Сократить очереди на польско-украинской границе можно за счет открытия новых пунктов пропуска, обеспечение совместного контроля и модернизации инфраструктуры.

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, проблема очередей на границе требует трех шагов, которые следует предпринять в ближайшее время в согласовании с польской стороной.

"Нам необходимо увеличить количество переходов, обеспечить совместный украинский-польский паспортный и таможенный контроль, а также модернизировать пограничную инфраструктуру", - заявил посол.

Однако, по словам Дещицы, есть шаги, которые зависят только от украинской стороны.

"Например, надо решить проблему автомобилей с зарубежными номерами. Не секрет, что автомобили с польской регистрацией, которые могут находиться в Украине 5 дней, пока составляют половину автомобильной очереди на границе. То есть одно только решение этой проблемы вдвое уменьшит очередь ", - рассказал он.

Также сокращению очереди будет способствовать урегулирование малого пограничного движения после старта безвиза.

"Малое пограничное движение пока превратилось в малоебизнес движение, а не стало, как было задумано, движением для общения с родственниками, образовательного и культурного обмена", - отметил посол.

"Как один из вариантов усовершенствования функционирования МПД - это создание отдельных пунктов пропуска или отдельных пешеходных линий на существующих КПП на украинском-польской границе для лиц с МПД. Что опять же, уменьшит время ожидания на границе для тех, кто не пользуется МПД ", - пояснил он.