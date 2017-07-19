Французские сенаторы проголосовали за спорный антитеррористический закон

Среда, 19 июля 2017, 08:41

Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял новый законопроект о борьбе с терроризмом, который должен вывести Францию из режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Le Figaro.

Голосование проходило в ночь на среду, за принятие документа проголосовали 229 сенаторов, против - 106. В октябре законопроект рассмотрит нижняя палата парламента - Национальное собрание.

Новый закон должен обеспечить условия для отмены режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 13 ноября 2015 года. Его уже шесть раз продлевали, и срок его действия заканчивается 1 ноября.

Новый закон сохраняет за сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками особые полномочия для борьбы с террористической угрозой.

В частности, упрощаются возможности проведения обысков в квартирах подозреваемых, разрешается временно закрывать мечети и молитвенные помещения, если там будет проповедоваться террористическая пропаганда.

Предполагается также создание так называемых зон безопасности при проведении крупных мероприятий.

В то же время, сенаторы внесли поправку, согласно которой положения о проведении обысков и отдельных мер административного контроля и надзора будут действовать до 31 декабря 2021 года. В оригинальном тексте законопроекта сроки не устанавливались.

Кроме того, сенаторы планируют ежегодно пересматривать оценку полезности этих положений.

Ранее международные правозащитные организации призвали Францию отказаться о принятия закона, так как, по их мнению, он ограничивает основные гражданские свободы. Их поддержал комиссар по правам людини Совета Европы Нильс Мужниекс.

Во время рассмотрения документа около сотни человек протестовали у здания парламента с лозунгами – "Чрезвычайное положение, полицейское государство!" и "Мы не отпустим нашу свободу".