Найти
АКТУАЛЬНО

США ввели новые санкции против Ирана

МИД РФ угрожает Польше из-за закона о сносе коммунистических памятников

Берлин осудил заявление Захарченко по "Малороссии", ждет такой же реакции от Кремля

Орбан написал письмо венграм с двойным гражданством, просит голосовать на выборах

Французские сенаторы проголосовали за спорный антитеррористический закон

Климпуш-Цинцадзе: Украина не получит 600 млн евро помощи, если не выполнит условия ЕС



Французские сенаторы проголосовали за спорный антитеррористический закон

Среда, 19 июля 2017, 08:41
Версия для печати Комментарии

Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял новый законопроект о борьбе с терроризмом, который должен вывести Францию из режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Le Figaro.

Голосование проходило в ночь на среду, за принятие документа проголосовали 229 сенаторов, против - 106. В октябре законопроект рассмотрит нижняя палата парламента - Национальное собрание.

Новый закон должен обеспечить условия для отмены режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 13 ноября 2015 года. Его уже шесть раз продлевали, и срок его действия заканчивается 1 ноября.

Новый закон сохраняет за сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками особые полномочия для борьбы с террористической угрозой.

 В частности, упрощаются возможности проведения обысков в квартирах подозреваемых, разрешается временно закрывать мечети и молитвенные помещения, если там будет проповедоваться террористическая пропаганда.

Предполагается также создание так называемых зон безопасности при проведении крупных мероприятий.

В то же время, сенаторы внесли поправку, согласно которой положения о проведении обысков и отдельных мер административного контроля и надзора будут действовать до 31 декабря 2021 года. В оригинальном тексте законопроекта сроки не устанавливались.

Кроме того, сенаторы планируют ежегодно пересматривать оценку полезности этих положений.

Ранее международные правозащитные организации призвали Францию отказаться о принятия закона, так как, по их мнению, он ограничивает основные гражданские свободы. Их поддержал комиссар по правам людини Совета Европы Нильс Мужниекс.

Во время рассмотрения документа около сотни человек протестовали у здания парламента с лозунгами – "Чрезвычайное положение, полицейское государство!" и "Мы не отпустим нашу свободу".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:14
фото
Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с изображением Джейн Остин
08:59
Пожары в Хорватии удалось взять под контроль - премьер
08:41
Французские сенаторы проголосовали за спорный антитеррористический закон
08:26
Трамп определился с кандидатом на должность посла США в России
08:12
Госдеп США отреагировал на заявление боевиков о создании "Малороссии"
19:59
ЕС может ввести антидемпинговые пошлины на импорт стали из Украины
19:32
Президент Польши пригрозил не подписать спорный закон о судоустройстве
19:05
Министр обороны Хорватии предложил свою отставку на фоне критики из-за пожара
18:47
Более 60 выдающихся шотландцев попросилb британское правительство остановить Brexit
18:36
Нидерланды расследуют избиение солдатами НАТО литовца в Вильнюсе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, "Европейская правда"

Права для ЄС: обязует ли ассоциация менять удостоверение водителя

Чиновники должны максимально точно разъяснять подобные чувствительные вопросы. Так, чтобы гарантированно избежать неверной трактовки,не давать поводов для подозрений относительно возможных корыстных побуждений государства и не дискредитировать идею надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации

Андрей Дещица: Польша навязывает нам свое видение истории из-за вакуума в Украине

"Сейчас готовится документация для нового перехода возле Перемышля, в планах еще один - на севере Волыни. Некоторые шаги зависят только от нас. Например, надо решить проблему автомобилей с зарубежными номерами - один этот шаг вдвое уменьшит очередь на границе" .


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  