Знайти
АКТУАЛЬНО

США ввели нові санкції проти Ірану

МЗС РФ погрожує Польщі через закон про знесення комуністичних пам’ятників

Берлін засудив заяву Захарченка щодо "Малоросії", чекає такої ж реакції від Кремля

Орбан написав листа угорцям з подвійним громадянством, просить голосувати на виборах

Французькі сенатори проголосували за спірний антитерористичний закон

Климпуш-Цинцадзе: Україна не отримає 600 млн євро допомоги, якщо не виконає умови ЄС



Французькі сенатори проголосували за спірний антитерористичний закон

Середа, 19 липня 2017, 08:41
Версія для друку Коментарі

Сенат Франції (верхня палата парламенту) ухвалив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який повинен вивести Францію з режиму надзвичайного стану.

Про це повідомляє Le Figaro.

Голосування проходило в ніч на середу, за прийняття документа проголосували 229 сенаторів, проти - 106. У жовтні законопроект розгляне нижня палата парламенту - Національні збори.

Новий закон має забезпечити умови для скасування режиму надзвичайного стану, введеного після терактів 13 листопада 2015 року. Його вже шість разів продовжували і термін його дії закінчується 1 листопада.

Новий закон зберігає за співробітниками правоохоронних органів і чиновниками особливі повноваження для боротьби з терористичною загрозою.

Зокрема, спрощуються можливості проведення обшуків в квартирах підозрюваних, дозволяється тимчасово закривати мечеті і молитовні приміщення, якщо там буде проповідувати терористична пропаганда.

Передбачається також створення так званих зон безпеки при проведенні великих заходів.

У той же час, сенатори внесли поправку, згідно з якою положення про проведення обшуків і окремих заходів адміністративного контролю і нагляду будуть діяти до 31 грудня 2021 року. В оригінальному тексті законопроекту терміни не встановлювалися.

Крім того, сенатори планують щорічно переглядати оцінку корисності цих положень.

Раніше міжнародні правозахисні організації закликали Францію відмовитися від прийняття закону, так як, на їхню думку, він обмежує основні громадянські свободи. Їх підтримав комісар з прав людини Ради Європи Нільс Мужнієкс.

Під час розгляду документа близько сотні людей протестували біля будівлі парламенту з гаслами - "Надзвичайний стан, поліцейська держава!" і "Ми не відпустимо нашу свободу".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:14
фото
Банк Англії презентував нові пластикові 10 фунтів із зображенням Джейн Остін
08:59
Пожежі в Хорватії вдалося взяти під контроль - прем'єр
08:41
Французькі сенатори проголосували за спірний антитерористичний закон
08:26
Трамп визначився з кандидатом на посаду посла США в Росії
08:12
Держдеп США відреагував на заяву бойовиків про створення "Малоросії"
19:59
ЄС може ввести антидемпінгове мито на імпорт сталі з України
19:32
Президент Польщі пригрозив не підписати суперечливий закон про судоустрій
19:05
Міністр оборони Хорватії запропонував піти у відставку на тлі критики через пожежі
18:47
Понад 60 визначних шотландців поросили британський уряд зупинити Brexit
18:36
Нідерланди розслідують побиття солдатами НАТО литовця у Вільнюсі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, "Європейська правда"

Права для ЄС: чи зобов'язує асоціація міняти посвідчення водія

Чиновники повинні максимально точно роз’яснювати подібні чутливі питання. Так, щоби гарантовано уникнути невірного трактування, підозр щодо певних корисливих мотивів держави і не дискредитувати ідею належного виконання Угоди про асоціацію зокрема.

Юрій Панченко, Європейська правда, з Варшави

Андрій Дещиця: Польща нав'язує нам своє бачення історії через вакуум в Україні

"Зараз готується документація для створення нового переходу біля Перемишля, в планах ще один – на півночі Волині. Деякі кроки залежать лише від нас. Наприклад, треба вирішити проблему автомобілів із закордонними номерами - один цей крок вдвічі зменшить чергу на кордоні".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  