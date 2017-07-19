Французькі сенатори проголосували за спірний антитерористичний закон

Середа, 19 липня 2017, 08:41

Сенат Франції (верхня палата парламенту) ухвалив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який повинен вивести Францію з режиму надзвичайного стану.

Про це повідомляє Le Figaro.

Голосування проходило в ніч на середу, за прийняття документа проголосували 229 сенаторів, проти - 106. У жовтні законопроект розгляне нижня палата парламенту - Національні збори.

Новий закон має забезпечити умови для скасування режиму надзвичайного стану, введеного після терактів 13 листопада 2015 року. Його вже шість разів продовжували і термін його дії закінчується 1 листопада.

Новий закон зберігає за співробітниками правоохоронних органів і чиновниками особливі повноваження для боротьби з терористичною загрозою.

Зокрема, спрощуються можливості проведення обшуків в квартирах підозрюваних, дозволяється тимчасово закривати мечеті і молитовні приміщення, якщо там буде проповідувати терористична пропаганда.

Передбачається також створення так званих зон безпеки при проведенні великих заходів.

У той же час, сенатори внесли поправку, згідно з якою положення про проведення обшуків і окремих заходів адміністративного контролю і нагляду будуть діяти до 31 грудня 2021 року. В оригінальному тексті законопроекту терміни не встановлювалися.

Крім того, сенатори планують щорічно переглядати оцінку корисності цих положень.

Раніше міжнародні правозахисні організації закликали Францію відмовитися від прийняття закону, так як, на їхню думку, він обмежує основні громадянські свободи. Їх підтримав комісар з прав людини Ради Європи Нільс Мужнієкс.

Під час розгляду документа близько сотні людей протестували біля будівлі парламенту з гаслами - "Надзвичайний стан, поліцейська держава!" і "Ми не відпустимо нашу свободу".