Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с изображением Джейн Остин

Среда, 19 июля 2017, 09:14

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Банк Англии представил новую полимерную банковскую банкноту номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением писательницы Джейн Остин.

Об этом говорится в сообщении на сайте банковского учреждения.

Презентация банкноты была приурочена к 200-летию со дня смерти Остин и прошла в соборе Винчестера, где она похоронена. Купюра поступит в обращение 14 сентября.

Как отмечается, новая банкнота будет более экологичной, безопасной и прочной. Банкнота, которая напечатана из полимеров, является первой, имеющей специальную поверхность для удобного пользования гражданами с недостатками зрения.

На предыдущей, бумажной версии купюры был портрет Чарльза Дарвина. Ее планируют вывести из обращения в 2018 году.

В прошлом году в Британии выпустили полимерные 5 фунтов с изображением бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля.

Также запланирован выпуск новой купюры в 20 фунтов, где будет изображен британский художник Джозеф Уильям Тернер, ее выпуск начнется в 2020 году.