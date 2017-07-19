Найти
АКТУАЛЬНО

В Португалии новые лесные пожары на севере страны

Французские сенаторы проголосовали за спорный антитеррористический закон

США ввели новые санкции против Ирана

МИД РФ угрожает Польше из-за закона о сносе коммунистических памятников

Берлин осудил заявление Захарченко по "Малороссии", ждет такой же реакции от Кремля

Орбан написал письмо венграм с двойным гражданством, просит голосовать на выборах



Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с изображением Джейн Остин

Среда, 19 июля 2017, 09:14
фото
Версия для печати Комментарии

Банк Англии представил новую полимерную банковскую банкноту номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением писательницы Джейн Остин.

Об этом говорится в сообщении на сайте банковского учреждения.

Презентация банкноты была приурочена к 200-летию со дня смерти Остин и прошла в соборе Винчестера, где она похоронена. Купюра поступит в обращение 14 сентября.

нажмите для увеличения

Как отмечается, новая банкнота будет более экологичной, безопасной и прочной. Банкнота, которая напечатана из полимеров, является первой, имеющей специальную поверхность для удобного пользования гражданами с недостатками зрения.

На предыдущей, бумажной версии купюры был портрет Чарльза Дарвина. Ее планируют вывести из обращения в 2018 году.

В прошлом году в Британии выпустили полимерные 5 фунтов с изображением бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля.

Также запланирован выпуск новой купюры в 20 фунтов, где будет изображен британский художник Джозеф Уильям Тернер, ее выпуск начнется в 2020 году.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:53
Глава генштаба армии Франции подал в отставку из-за разногласий с Макроном
10:48
В РФ заговорили о санкциях против Польши из-за сноса коммунистических памятников
10:15
В Черногории начинается суд над подозреваемыми в попытке путча
09:57
фото
В Португалии новые лесные пожары на севере страны
09:34
Меркель требует от Турции освободить немецкого правозащитника
09:14
фото
Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с изображением Джейн Остин
08:59
Пожары в Хорватии удалось взять под контроль - премьер
08:41
Французские сенаторы проголосовали за спорный антитеррористический закон
08:26
Трамп определился с кандидатом на должность посла США в России
08:12
Госдеп США отреагировал на заявление боевиков о создании "Малороссии"
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анатолий Марциновский, "Европейская правда"

Права для ЄС: обязует ли ассоциация менять удостоверение водителя

Чиновники должны максимально точно разъяснять подобные чувствительные вопросы. Так, чтобы гарантированно избежать неверной трактовки,не давать поводов для подозрений относительно возможных корыстных побуждений государства и не дискредитировать идею надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации

Андрей Дещица: Польша навязывает нам свое видение истории из-за вакуума в Украине

"Сейчас готовится документация для нового перехода возле Перемышля, в планах еще один - на севере Волыни. Некоторые шаги зависят только от нас. Например, надо решить проблему автомобилей с зарубежными номерами - один этот шаг вдвое уменьшит очередь на границе" .


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  