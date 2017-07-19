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В РФ заговорили о санкциях против Польши из-за сноса коммунистических памятников

Среда, 19 июля 2017, 10:48
Версия для печати Комментарии

МИД РФ готовит ответ на решение Польши демонтировать советские памятники.

Об этом в среду заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Интерфакс".

"Может, пригласить МИД, они готовят, я знаю, меры, соответствующие ситуации, - с тем, чтобы они нас проинформировали, какие меры в ответ", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации, говоря о принятом в Польше законе о сносе памятников советским воинам.

Сенатор Совета Федерации Антон Беляков предложил ввести персональные санкции в отношении польских политиков, причастных к этому решению, а именно запретить им въезд на территорию РФ.

По словам Белякова, у нескольких депутатов Сейма, которые готовили подобные меры, "есть экономические связи с Калининградским регионом и они часто посещают нашу страну".

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Документ предусматривает снос памятников и памятных знаков, которые отдают дань коммунизму.

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