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Россию обязали выплатить Нидерландам 5,4 млн евро по делу Arctic Sunrise

Среда, 19 июля 2017, 15:07
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Россия должна заплатить Нидерландам 5,4 млн евро за вред, причиненный при задержании экологов Greenpeace с судна Arctic Sunrise и арест 30 человек.

Такое решение принял Международный арбитражный суд, сообщает Reuters.

Инцидент с участием судна Arctic Sunrise под голландским флагом произошел в 2013 году – тогда экологи, протестующие против добычи нефти в Арктике, приковали себя к плавучей платформе.

Россия задержала не только экологов, но также весь экипаж и само судно. Тем самым Россия нарушила требования Морской конвенции ООН, утверждали истцы.

24 августа 2015 года Постоянная арбитражная палата - орган ООН, расположенный в Гааге (Голландия), - объявила, что Россия признается виновной в нарушении конвенции ООН и должна выплатить компенсацию голландской стороне.

Россия отказалась участвовать в арбитраже, утверждая, что она действовала в рамках своих суверенных прав.

Однако Арбитражный суд установил, что он обладает юрисдикцией в рамках Конвенции ООН по морскому праву, стороной которой является Россия, и это дает ему право решать такие споры.

"Это решение дает понять, что корабли в международных водах нельзя принудительно останавливать и нельзя арестовывать тех, кто находится на борту", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

Российский МИД в ответ на решение арбитража заявил, что вердикт будет "тщательно изучен", однако правомерность решения Гааги остается под вопросом, сообщает РИА "Новости".

"Российская Федерация не участвовала в данном рассмотрении и продолжает исходить из того, что сформирован арбитражный суд не имеет юрисдикции по этому делу", - заявили в МИД РФ.

Как известно, решение Постоянной арбитражной палаты по другому делу по иску владельцев ЮКОСа против РФ уже стало поводом для многочисленных арестов российского имущества за рубежом.

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