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Росію зобов'язали виплатити Нідерландам 5,4 млн євро у справі Arctic Sunrise

Середа, 19 липня 2017, 15:07
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Росія повинна заплатити Нідерландам 5,4 мільйонів євро за шкоду, заподіяну під час затримання екологів Greenpeace з судна Arctic Sunrise та арешт 30 людей.

Таке рішення прийняв Міжнародний арбітражний суд, повідомляє Reuters.

Інцидент за участю судна Arctic Sunrise під голландським прапором стався в 2013 році – тоді екологи, що протестували проти видобутку нафти в Арктиці, прикували себе до плавучої платформи.

Росія затримала не лише екологів, але також весь екіпаж та саме судно. Тим самим Росія порушила вимоги Морської конвенції ООН, стверджували позивачі.

24 серпня 2015 року Постійна арбітражна палата, що є органом ООН і розташована в Гаазі (Голландія) оголосила, що Росія визнається винною у порушенні конвенції ООН і має виплатити компенсацію голландській стороні.

Росія відмовилася брати участь в арбітражі, стверджуючи, що вона діяла в межах своїх суверенних прав

Однак, Арбітражний суд встановив, що він має юрисдикцію в рамках Конвенції ООН з морського прав, стороною якою є Росія, і це дає йому право вирішувати такі спори.

"Це рішення дає зрозуміти, що кораблі в міжнародних водах не можна примусово зупиняти і не можна заарештовувати тих, хто перебуває на борту", - сказав міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

Російське МЗС у відповідь на рішення арбітражу заявило, що вердикт буде "ретельно вивчений", однак правомірність рішення Гааги залишається під питанням, повідомляє РІА "Новости".

"Російська Федерація не брала участі в даному розгляді і продовжує виходити з того, що сформований арбітражний трибунал не має юрисдикції у цій справі", - заявили в МЗС РФ.

Як відомо, рішення Постійної арбітражної палати у іншій справі, за позовом власників ЮКОСу проти РФ, вже стало приводом для численних арештів російського майна за кордоном.

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