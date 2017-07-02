В Дамаске от атаки смертника погибли по меньшей мере 8 человек

Воскресенье, 02 июля 2017, 11:30

В Дамаске, столице Сирии, в результате атаки смертника погибли по меньшей мере 8 человек, десяток человек получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, один из смертников совершил взрыв на площади Тахрир в центре Дамаска. В результате этого нападения погибли восемь человек и, по крайней мере, десяток человек ранены.

Сообщается, что два других заминированных автомобиля, которые направлялись в аэропорт на юго-восток от столицы, были обезврежены силами безопасности.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате взрыва погибли уже 9 человек.

Государственный сирийский телеканал заявил, что потери жертв были сведены к минимуму из-за того, что силы безопасности помешали "террористам достичь своих целей".

Напомним, в марте этого года в результате двух терактов в столице Сирии Дамаске десятки человек погибли, более сотни были ранены.