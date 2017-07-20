Минфин США оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против РФ

Четверг, 20 июля 2017, 18:06

Минфин США оштрафовал американскую корпорацию ExxonMobil за нарушение санкций, введенных в связи с конфликтом в Украине.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Бюро контроля за иностранными активами министерства финансов США оценило в 2 миллиона долларов размер штрафа в отношении ExxonMobil Corp. и ее дочерних компаний за нарушения параграфа 589.201 регламента о санкциях, введенных в связи с конфликтом в Украине", - говорится в сообщении.

Компанию оштрафовали за подписание в мае 2014 года восьми документов с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский список санкций.

Кроме того, в бюро контроля за иностранными активами установили, что ExxonMobil не раскрыла нарушение добровольно.

В ведомстве подчеркивают серьезность данного случая.

В апреле 2017 американский Минфин отказался выдать ExxonMobil разрешение на работу в России в рамках режима санкций. Компания просила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках.