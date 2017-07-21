Siemens останавливает поставки российским компаниям из-за крымских турбин

Пятница, 21 июля 2017, 09:53

Немецкий концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Об этом говорится в заявлении концерна, сообщает Reuters.

Немецкий концерн заявил, что получил достоверную информацию о том, что все турбины в оккупированный Крым были доставлены незаконно.

Siemens откажется от доли в компании "Интеравтоматика" - это российская компания, в которой концерн владеет 45% акций. Именно эта компания была нанята для установки турбин в Крыму.

По данным Finanzen, Siemens приостановит поставки энергооборудования российским государственным компаниям и выработает новые меры контроля.

Напомним, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Подробнее о коллизии с турбинами Siemens читайте в статье на ЕвроПравде "Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС".