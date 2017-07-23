Иран и Ирак подписали соглашение о военном сотрудничестве и борьбе с терроризмом

Воскресенье, 23 июля 2017, 16:42

Иран и Ирак подписали соглашение об активизации военного сотрудничества и борьбу с "терроризмом и экстремизмом".

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Ирана Хосейн Дегхан и его иракский коллега Ерфан аль-Хияли подписали меморандум о взаимопонимании, который также охватывает безопасность границ, логистику и учения.

"Продолжение сотрудничества и обмен опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом, безопасность границ, а также образовательная, материально-техническая, техническая и военная поддержка среди положений этого меморандума", - сообщили в Тегеране.

Ирано-иракские связи улучшились после свержения в 2003 году режима Саддама Хуссейна, вместо которого к власти в Ираке пришло правительство шиитов. Иран в основном является шиитской нацией.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил обеспокоенность по поводу того, что он видит растущее иранское влияние в конфликтах в Сирии, Йемене и Ираке.

Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами усилилась со времени избрания Трампа, который часто обвинял Тегеран в поддержке боевых групп и дестабилизации этого региона.