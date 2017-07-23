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Іран та Ірак домовились про військове співробітництво і боротьбу з тероризмом

Неділя, 23 липня 2017, 16:42
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Іран та Ірак підписали угоду про активізацію військового співробітництва та боротьбу з "тероризмом та екстремізмом".

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Ірану Хосейн Дегхан та його іракський колега Ерфан аль-Хіялі підписали меморандум про взаєморозуміння, який також охоплює безпеку кордонів, логістику та навчання.

"Продовження співробітництва та обмін досвідом у боротьбі з тероризмом та екстремізмом, безпека кордонів, а також освітня, матеріально-технічна, технічна та військова підтримка є серед положень цього меморандуму", - повідомили в Тегерані.

Ірано-іракські зв'язки покращилися після повалення у 2003 році режиму Саддама Хуссейна, зімсть якого до влади в Іраку прийшов уряд шиїтів. Іран в основному є шиїтською нацією.

Президент США Дональд Трамп раніше висловив занепокоєння з приводу того, що він бачить зростаючий іранський вплив в конфліктах у Сирії, Ємені та Іраку.

Напруженість між Іраном і Сполученими Штатами посилилася з часу обрання Трампа, який часто звинувачував Тегерані в підтримці бойових груп та дестабілізації цього регіону.

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