В Кабуле в результате взрыва погибли 24 человека, более 40 ранены

Понедельник, 24 июля 2017, 08:05

В столице Афганистана в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли по меньшей мере 24 человека.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам афганской полиции, в результате заминированного автомобиля в Кабуле погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 40 человек получили ранения.

Нападение было совершено примерно в 7:00 утра (по местному времени) возле дома афганского политика, хазарейского лидера Мухаммеда Могакка.

По словам представителя полиции Наджиба Даниша, цель атаки пока непонятна.

Корреспондентка Al Jazeera сообщила, что хазарейцы (ираноязычные шииты тюркского и монгольского происхождения, населяющих центральный Афганистан - Ред.) отложили демонстрацию, запланированную на понедельник, в связи с терактом.

Сообщество планировала почтить память о 84 погибших в результате теракта, который был совершен год назад 23 июля.