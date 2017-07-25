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В США суд наложил запрет на депортацию более 1,4 тыс. граждан Ирака

Вторник, 25 июля 2017, 08:42
Версия для печати Комментарии

Федеральный суд в Мичигане постановил ввести запрет на депортацию из США более 1,4 тыс. граждан Ирака, которых правительство намеревалось выслать из страны.

Об этом сообщает Reuters.

Американский окружной судья Марк Голдсмит выдал предварительной судебный запрет по просьбе адвокатов "Американского союза гражданских свобод", которые утверждают, что иммигрантам может грозить преследование в Ираке, поскольку там они считаются этническими и религиозными меньшинствами.

Голдсмит отметил, что судебный запрет дает задержанным время для обжалования вопроса касательно их депортации в федеральных судах.

В решении Голдсмита говорится, что дополнительное время гарантирует, что "те, которые могут понести серьезный ущерб или даже смерть (в Ираке - Ред), не будут депортированы из этой страны без предоставления возможности быть выслушанным судом".

Решение фактически означает, что ни один граждан Ирака не может быть депортирован из США в течение нескольких месяцев.

В США касательно 1.4 тыс иракских граждан изданы приказы о депортации, примерно 199 из них были задержаны в июне в рамках общенационального мер иммиграционных органов.

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