У США суд наклав заборону на депортацію понад 1,4 тис. громадян Іраку

Вівторок, 25 липня 2017, 08:42

Федеральний суд в Мічигані постановив ввести заборону на депортацію з США понад 1,4 тис. громадян Іраку, яких уряд мав намір вислати з країни.

Про це повідомляє Reuters.

Американський окружний суддя Марк Голдсміт видав попередню судову заборону на прохання адвокатів "Американського союзу громадянських свобод", які стверджують, що іммігрантам може загрожувати переслідування в Іраку, оскільки вони вважаються етнічними та релігійними меншинами.

Голдсміт зазначив, що судова заборона дає затриманим час для оскарження питання їхньої депортації у федеральних судах.

У рішенні Голдсміта йдеться, що додатковий час гарантує, що "ті, які можуть зазнати серйозної шкоди чи навіть смерті (в Іраку - Ред), не будуть депортовані з цієї країни без надання можливості бути вислуханим судом".

Рішення фактично означає, що жоден громадян Іраку не може бути депортований зі Сполучених Штатів протягом декількох місяців.

У США щодо 1.4 тис іракських громадян видано накази про депортацію, приблизно 199 з них були затримані в червні в рамках загальнонаціонального заходів імміграційних органів.