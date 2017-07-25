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Эрдоган заявил о подписании с РФ соглашения о поставках комплексов С-400

Вторник, 25 июля 2017, 16:17
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией соглашения о покупке ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мы осуществили шаги по этому вопросу с Россией. Заключены соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно производить их", - сказал Эрдоган в ходе выступления в парламенте во вторник, 25 июля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Турция согласилась заплатить $2,5 млрд за приобретение российской системы противоракетной обороны С-400.

Предварительное соглашение предусматривает, что Турция получит две батареи С-400 от России в течение следующего года, а затем выпустит еще две в Турции.

Турция ранее достигла договоренности о покупке системы противоракетной обороны в Китае, но вынуждена была отказаться от нее из-за недовольства НАТО.

ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели.

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