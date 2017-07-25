К границам Латвии приблизился военный самолет РФ

Вторник, 25 июля 2017, 20:14

Самолеты воздушной миссии НАТО идентифицировали над Балтийским морем военно-транспортный самолет РФ.

Об этом в Твиттере сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

"25 июля самолеты воздушной полиции идентифицировали над Балтийским морем неподалеку от границ Латвии российский самолет Ан-26", - говорится в сообщении.

25.07. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identif. Krievijas BS lidm. An-26. — NBS (@Latvijas_armija) 25 липня 2017 р.

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.