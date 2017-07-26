Найти
АКТУАЛЬНО

Суд ЕС оставил ХАМАС в список террористов

Законопроект об усилении санкций США против РФ: детали документа

Палата представителей Конгресса одобрила новые санкции против РФ, Ирана и КНДР

В Страсбурге намекнули, что за действия "Л/ДНР" надо подавать иски к России

ЕНП призывает прекратить финансирование ЕС для Молдовы и пересмотреть Ассоциацию

МИД объявил конкурс на замещение должностей в зарубежных дипучреждениях



Российские пранкеры выдавали себя за Гройсмана в разговоре с министром энергетики США

Среда, 26 июля 2017, 10:52
Версия для печати Комментарии

Российские пранкеры разыграли министра энергетики США Рика Перри, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время 22-минутного разговора российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров успели обсудить с Рикком Перри проблему кибератак и вопросы прорыва с биотопливом.

Сообщается, что они позвонили Перри на прошлой неделе, всего через несколько недель после того, как он встретился с президентом Украины Петром Порошенко и его делегацией.

В разговоре они сообщили Перри о новом топливе, изготовленном из алкоголя и органического удобрения (навоза) и обсудили решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения.

Кроме того, пранкеры поинтересовались, сможет ли Украина получить соглашение со скидкой на экспорт угля из США.

"Возможно. Переговоры всегда возможны", - сказал им Перри.

Во время разговора Перри также заявил, что администрация Трампа выступает против газопровода "Северный поток 2" через Балтийское море в Германию и поддерживает санкции против России.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, как пранкерам удалось связаться с Перри, ведь звонки между американскими министрами и иностранными должностными лицами, как правило, проверяются.

В министерстве энергетики США подтвердили, что состоялся фальшивый телефонный звонок.

"Секретарь Перри стал последней целью двух российских пранкеров", - заявили в пресс-службе.

Как известно, те же пранкеры ранее разыграли американского сенатора Джона Маккейна и певца Элтона Джона.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:13
Нападение "Талибана" на афганскую базу: более 100 погибших с обеих сторон
11:49
Суд ЕС оставил ХАМАС в список террористов
11:48
ЕНП призывает прекратить финансирование ЕС для Молдовы и пересмотреть Ассоциацию
11:23
В результате атаки сил коалиции по ИГИЛ в городе Ракка погибли 18 гражданских
11:18
ЕС официально изменил формулировку в обосновании санкций против Ротенберга
10:57
В ЕС резко осудили Турцию за массовые аресты критиков режима Эрдогана
10:52
Российские пранкеры выдавали себя за Гройсмана в разговоре с министром энергетики США
10:11
В Госдепе США опровергли информацию о возможной отставке Тиллерсона
10:09
В РФ заявили, что санкции США являются "шагом к уничтожению" нормализации отношений
09:55
Порошенко о решении Конгресса по санкциям против РФ: цена агрессии должна расти
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Польский раскол: что изменит для Варшавы и Киева конфликт между президентом и партией власти

"Право и Справедливость", получившая почти абсолютную власть в Польше, впервые оказалась перед угрозой раскола. В партии обещают довести до конца противоречивую судебную реформу, которая дала старт массовым протестам в стране. Ради этого в партии даже рассматривают возможность досрочных выборов.

Виктор Константинов, для Европейской правды

Военная защита для инвестиций: что означает открытие китайской базы в Африке

Приход китайских ВМС в Джибути дает положительный ответ на важный вопрос: китайцы готовы выступить гарантом безопасности в зоне Нового шелкового пути. А значит, в ближайшие годы мы увидим еще не одну китайскую военную базу за пределами КНР.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  