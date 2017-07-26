В комитете по разведке Сената довольны показаниями зятя Трампа по связям с РФ

Республиканцы, которые допрашивали Джареда Кушнера в течение более трех часов в комитете по разведке Сената по делу связей с Россией, заявили, что зять и советник президента был откровенным и открытым к сотрудничеству.
Об этом сообщает Politico.
"Его ответы были быстрыми и исчерпывающими. Он удовлетворил все мои вопросы", - заявил республиканец Майк умирал, возглавляющий расследование комитета по разведке о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Член комитета от демократов Адам Шифф назвал встречу с Кушнером продуктивной и всеобъемлющей.
"Мы ценим его добровольной готовность прийти и свидетельствовать", сказал Шифф.
Напомним, 24 июля во время слушаний в сенате зять президента США Дональда Трампа и старший советник Белого дома Джаред Кушнер публично отрицал, что во время выборов вступал в сговор с Россией.