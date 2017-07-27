Германия отказалась от 5 проектов, связанных с "Северным потоком - 2"

Четверг, 27 июля 2017, 11:57

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur не включил в перспективный план развития газотранспортной сети пять проектов, связанных с российским газопроводом "Северный поток - 2".

Об этом сообщается на сайте федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur.

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur заявил об изменениях в "Плане развития газотранспортной сети до 2026 года".

"Этими изменениями мы защищаем немецких клиентов от ненужных расходов", - заявил Йохен Гоманн, президент Bundesnetzagentur.

Сообщается, что агентство Bundesnetzagentur признало слишком ненадежными пять проектов, связанных со строительством газопровода "Северный поток - 2", и соответственно, не внесло их в план развития газотранспортной сети Германии до 2026 года.

Регулятор заявил, что сначала нужно дождаться разрешения на строительство данного газопровода.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подготовила проект мандата на ведение переговоров с Россией по газопроводу. Согласно одному из них, к мощностям газопровода "Северный поток - 2" должны быть допущены другие российские компании, кроме "Газпрома".

Напомним, ряд европейских стран выступили против строительства трубопровода, считая, что он сделает ЕС заложником Москвы.