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Німеччина відмовилася від 5 проектів, пов'язаних з "Північним потоком - 2"

Четвер, 27 липня 2017, 11:57
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Німецький регулятор Bundesnetzagentur не включив у перспективний план розвитку газотранспортної мережі країни п'ять проектів, пов'язаних з російським газопроводом "Північний потік - 2".

Про це повідомляється на сайті федерального мережевого агентства Bundesnetzagentur.

Німецький регулятор Bundesnetzagentur заявив про зміни до "Плану розвитку газотранспортної мережі до 2026 року".

"Цими змінами ми захищаємо німецьких клієнтів від непотрібних витрат", - заявив Йохен Гоманн, президент Bundesnetzagentur.

Повідомляється, що агентство Bundesnetzagentur визнало занадто ненадійними п'ять проектів, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік - 2", та відповідно не внесло їх до плану розвитку газотранспортної мережі Німеччини до 2026 року.

Регулятор заявив, що спочатку потрібно дочекатися дозволу на будівництво даного газопроводу.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія підготувала проект мандата на ведення переговорів з Росією щодо газопроводу. Відповідно до одного з них, до потужностей газопроводу "Північний потік - 2" повинні бути допущені інші російські компанії, крім "Газпрому".

Нагадаємо, низка європейських країн виступили проти будівництва трубопроводу, вважаючи, що він зробить ЄС заручником Москви.

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