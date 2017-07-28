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В Хельсинки мужчина совершил наезд на толпу людей, есть погибший и раненые

Пятница, 28 июля 2017, 19:51
Версия для печати Комментарии

В центре Хельсинки неизвестный мужчина на автомобиле врезался в пешеходов.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел около 18.00 по местному времени.

Согласно информации полиции, в результате наезда один человек погиб. Кроме того, четыре человека получили ранения, их уже увезли в больницу.

Незначительные повреждения получили еще несколько человек, однако им помощь врачей не понадобилась.

Полиция уже задержала водителя автомобиля и уже допрашивает его. Сообщается, что речь идет о 50-летнем финне. По данным СМИ, он был пьян.

Имело ли нападение террористическую подоплеку пока неизвестно, полиция проводит в районе наезда следственные действия.

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