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В Нидерландах произошел пожар на крупнейшем НПЗ Европы

Воскресенье, 30 июля 2017, 13:55
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В ночь на воскресенье в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell, крупнейшем в Европе.

Об этом сообщает Telegraaf.nl.

Возгорание произошло на высоковольтной подстанции на территории НПЗ, в результате чего весь завод оказался без света.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сообщается, что всполохи пламени были хорошо заметны в разных частях города.

 

Пожарным удалось взять огонь под контроль до утра воскресенья. Отмечается, что никаких признаков утечки вредных веществ в результате пожара нет.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Shell Pernis является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в Европе и одним из крупнейших в мире. Ежедневно завод перерабатывает 416 000 баррелей нефти-сырца, 800 цистерн НПЗ способны одновременно аккумулировать 5 миллиардов литров топлива.

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