В Нидерландах произошел пожар на крупнейшем НПЗ Европы

В ночь на воскресенье в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell, крупнейшем в Европе.
Об этом сообщает Telegraaf.nl.
Возгорание произошло на высоковольтной подстанции на территории НПЗ, в результате чего весь завод оказался без света.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сообщается, что всполохи пламени были хорошо заметны в разных частях города.
Пожарным удалось взять огонь под контроль до утра воскресенья. Отмечается, что никаких признаков утечки вредных веществ в результате пожара нет.
Industriebrand bij #Shell kleurt hemel oranje boven Merwe-Vierhavens aan andere zijde Nieuwe Maas. #Rotterdam #GRIP1 pic.twitter.com/Aj5cEatkpt— Freek Houweling (@freekh) 29 липня 2017 р.
Обстоятельства возникновения пожара выясняются.
Shell Pernis является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в Европе и одним из крупнейших в мире. Ежедневно завод перерабатывает 416 000 баррелей нефти-сырца, 800 цистерн НПЗ способны одновременно аккумулировать 5 миллиардов литров топлива.