У Нідерландах сталася пожежа на найбільшому НПЗ Європи

В ніч на неділю у Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Shell, найбільшому у Європі.
Про це повідомляє Telegraaf.nl.
Загоряння сталося на високовольтній підстанції на території НПЗ, в результаті чого весь завод опинився без світла.
На місце події прибули пожежники і поліція. Повідомляється, що сполохи полум’я були добре помітні у різних частинах міста.
Пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль до ранку неділі. Зазначається, що жодних ознак витоку шкідливих речовин внаслідок пожежі немає.
Industriebrand bij #Shell kleurt hemel oranje boven Merwe-Vierhavens aan andere zijde Nieuwe Maas. #Rotterdam #GRIP1 pic.twitter.com/Aj5cEatkpt— Freek Houweling (@freekh) 29 липня 2017 р.
Обставини виникнення пожежі з’ясовуються.
Shell Pernis є найбільшим нафтопереробним комплексом у Європі і одним з найбільших у світі. Щодня завод переробляє 416 тисяч барелів нафти-сирцю, 800 цистерн НПЗ здатні одночасно акумулювати 5 мільярдів літрів палива.