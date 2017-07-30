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У Нідерландах сталася пожежа на найбільшому НПЗ Європи

Неділя, 30 липня 2017, 13:55
фото, відео
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В ніч на неділю у Роттердамі сталася пожежа на нафтопереробному заводі Shell, найбільшому у Європі.

Про це повідомляє Telegraaf.nl.

Загоряння сталося на високовольтній підстанції на території НПЗ, в результаті чого весь завод опинився без світла.

На місце події прибули пожежники і поліція. Повідомляється, що сполохи полум’я були добре помітні у різних частинах міста.

 

Пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль до ранку неділі. Зазначається, що жодних ознак витоку шкідливих речовин внаслідок пожежі немає.

Обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

Shell Pernis є найбільшим нафтопереробним комплексом у Європі і одним з найбільших у світі. Щодня завод переробляє 416 тисяч барелів нафти-сирцю, 800 цистерн НПЗ здатні одночасно акумулювати 5 мільярдів літрів палива.

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