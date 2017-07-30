Немецкая полиция не считает нападение на ночной клуб в Констанце терактом

Воскресенье, 30 июля 2017, 14:48

Полиция Германии отвергает террористическая подоплеки в нападении на ночной клуб в городе Констанц.

Об этом сообщает Reuters.

"Мотивы мужчины, действовавшего самостоятельно, непонятны", - заявил представитель полиции Констанца Фриц Безикофер.

"Мы все еще проводим расследование, но обстоятельства вокруг событий на дискотеке вечером перед стрельбой несколько более четкие, и это заставило нас исключить террористическую подоплеку", - добавил он.

Полиция также сообщила, что нападавший имел иракское происхождение, он жил в Германии в течение многих лет и не был искателем убежища.

Причиной нападения могло стать выяснение отношений криминальными группировками индустриального района города.

Как сообщалось, в результате стрельбы на дискотеке ночного клуба в Констанце погибли два человека, включая нападавшего, и трое получили ранения.