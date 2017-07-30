Німецька поліція не вважає напад на нічний клуб у Констанці терактом

Поліція Німеччини відкидає терористичне підґрунтя в нападі на нічний клуб у місті Констанц.
Про це повідомляє Reuters.
"Мотиви чоловіка, що діяв самостійно, незрозумілі", - заявив речник поліції Констанц Фріц Безікофер.
"Ми все ще проводимо розслідування, але обставини довкола подій подій на дискотеці ввечері перед стріляниною дещо чіткіші, і це змусило нас виключити терористичне підґрунтя" – додав він.
Поліція також повідомила, що нападник мав іракське походження, він мешкав у Німеччині протягом багатьох років і не був шукачем притулку.
Причиною нападу могло стати з’ясування стосунків кримінальними угрупованнями індустріального району міста.
Як повідомлялося, внаслідок стрілянини на дискотеці нічного клубу в Констанці загинули двоє людей, включаючи нападника, і троє отримали поранення.