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Німецька поліція не вважає напад на нічний клуб у Констанці терактом

Неділя, 30 липня 2017, 14:48
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Поліція Німеччини відкидає терористичне підґрунтя в нападі на нічний клуб у місті Констанц.

Про це повідомляє Reuters.

"Мотиви чоловіка, що діяв самостійно, незрозумілі", - заявив речник поліції Констанц Фріц Безікофер.

"Ми все ще проводимо розслідування, але обставини довкола подій подій на дискотеці ввечері перед стріляниною дещо чіткіші, і це змусило нас виключити терористичне підґрунтя" – додав він.

Поліція також повідомила, що нападник мав іракське походження, він мешкав у Німеччині протягом багатьох років і не був шукачем притулку.

Причиною нападу могло стати з’ясування стосунків кримінальними угрупованнями індустріального району міста.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини на дискотеці нічного клубу в Констанці загинули двоє людей, включаючи нападника, і троє отримали поранення.

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