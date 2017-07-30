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В Сирии убит корреспондент Russia Today

Воскресенье, 30 июля 2017, 17:23
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В сирийской провинции Хомс во время ракетного обстрела "Исламского государства" погиб корреспондент Russia Today Халед аль-Хатиб.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Гибель стрингера RT в Сирии - это очень печальное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, работавший для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халеда, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации ", - заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Халед аль-Хатиб был убит во время освещения операции сирийской армии в районе Эс-Сухно на востоке провинции Хомс. Он получил смертельное ранение при ударе противотанковой управляемой ракеты, который террористы нанесли по позициям правительственных сил в поселке Аль-Багилия.

Кроме того, во время обстрела получил ранения оператор Муутаз Якуб, который сотрудничает с RT Arabic. Его с легкими ранениями доставили в больницу.

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