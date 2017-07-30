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У Сирії вбито кореспондента Russia Today

Неділя, 30 липня 2017, 17:23
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В сирійській провінції Хомс під час ракетного обстрілу "Ісламської держави" загинув корреспондент Russia Today Халед аль-Хатіб.

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Загибель стрингера RT в Сирії - це дуже сумна подія для всіх нас. Перший раз в історії RT загинула людина, яка працювала для нашого каналу в гарячих точках. Мужності рідним, друзям і колегам Халеда, всім, хто його знав і любив. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти його сім'ї в цій ситуації ", - заявила головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Халед аль-Хатіб був убитий під час висвітлення операції сирійської армії в районі Ес-Сухно на сході провінції Хомс. Він отримав смертельне поранення при ударі протитанкової керованої ракети, який терористи завдали по позиціях урядових сил в селищі Аль-Багілія.

Крім того, під час обстрілу отримав поранення оператор Муутаз Якуб, який співпрацює з RT Arabic. Його з легкими пораненнями доставили в лікарню.

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