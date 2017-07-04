КНДР говорит, что успешно протестировала межконтинентальную баллистическую ракету

Вторник, 04 июля 2017, 11:45

Северная Корея заявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая, по словам эксперта, могла бы достичь американского штата Аляска.

Об этом сообщает Reuters.

Запуск, о котором сообщают государственные СМИ Северной Кореи, был осуществлен 4 июля под контролем лидера страны Ким Чен Ына. Ракета летела примерно 40 минут и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Сообщается, что ракета пролетела около 930 км и достигла высоты 2802 км.

"Тестовый запуск был произведен с максимально возможным углом и не имел негативного влияния на соседние страны", - говорится в заявлении государственных СМИ Северной Кореи.

Северная Корея заявляет, что ее ракеты теперь способны поражать любые цели в мире.

Президент Южной Кореи Мун Дже-Ин, который созвал заседание Совета нацбезопасности, заявил, что ракета имеет диапазон промежуточной дистанции, но военные также рассматривают возможность, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Дэвид Врайт, содиректор программы "Глобальная безопасность" американского "Союза обеспокоенных ученых" заявил, что оценка времени полета и расстояния позволяют утверждать, что ракета может быть запущена на "очень высоко развитой" траектории - более 2800 км.

Он сообщил, что по стандартной траектории, одна такая ракета может достичь максимального диапазона примерно в 6700 км.

"В этом диапазона недостаточно, чтобы достичь 48 штатов или крупных островов Гавайев, но достаточно до Аляски", - сказал он.

Напомним, за несколько дней до саммита G20 Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты из своего западного региона. 4 июля ракета полетела примерно 40 минут и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Отметим, что 4 июля в США отмечают День независимости.

В своем Twitter президент США Дональд Трамп прокомментировал очередной запуск ракеты КНДР, заявив, что Китай может усилить меры против Пхеньяна, чтобы "покончить с этим безумием раз и навсегда".