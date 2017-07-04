Найти
АКТУАЛЬНО

Европарламент проголосовал за дополнительные торговые преференции для Украины

Европарламент утвердил на должность еврокомиссара докладчика по украинскому безвизу

Украина не пустила чешского депутата, который был наблюдателем "референдума" в Крыму

Глава МИД Польши: с Бандерой Украина не войдет в Европу

Выбирая между РФ и членством в ЕС, Сербия выбирает ЕС - премьер-министр

КНДР накануне саммита G20 провела очередной запуск баллистической ракеты



Европарламент проголосовал за дополнительные торговые преференции для Украины

Вторник, 04 июля 2017, 14:06
Версия для печати Комментарии

Европейский парламент во вторник проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций.

"За" проголосовали 566 евродепутатов, "против" - 96.

"Мы достигли согласия во время триалога, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Мы должны помнить, что украинское правительство пытается проводить реформы на фоне последствий нелегальной аннексии Крыма, а также военного конфликта на востоке, спровоцированного Россией. Предоставляя новые преференции, мы хотим поддержать продолжение реформ и дать толчок для увеличения объемов торговли", - сказал докладчик по украинскому вопросу евродепутат Ярослав Валеса.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Европейской комиссией, мочевину из предложений исключили.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Принятое сегодня Европарламентом решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

В Украине рассчитывают на начало действия временных автономных торговых преференций Европейского Союза для Украины осенью.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:30
Италия вызвала посла Австрии из-за намерения Вены развернуть войска на границе
14:27
В Кремле заявили, что встреча Трампа с Путиным состоится 7 июля
14:27
В Кремле заявили, что встреча Трампа с Путиным состоится 7 июля
14:06
Европарламент проголосовал за дополнительные торговые преференции для Украины
14:03
Европарламент утвердил на должность еврокомиссара докладчика по украинскому безвизу
13:59
ЕБРР может выделить кредит на 150 млн евро для модернизации железной дороги на юге Украины
13:33
В Европарламенте скандал из-за неявки депутатов, Юнкер назвал заседание бессмысленным
13:24
Россия попытается повлиять на парламентские выборы в Германии - глава МВД
13:07
Украина не пустила чешского депутата, который был наблюдателем "референдума" в Крыму
12:47
Дания примет решение об участии в банковском союзе ЕС до 2019 года
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург–Киев

Шаг к изгнанию: Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом

Кремль выполнил свои угрозы и приостановил финансирование Совета Европы. Этот шаг оставляет не много вариантов: либо в следующие годы Россия "одумается" и погасит долг с процентами и пеней, либо – рано или поздно – встанет вопрос о ее членстве в Совете Европы...

Виктор Савинок, для Европейской правды

Друзья Украины и враги атомной энергетики: войдут ли "Зеленые" в новую германскую коалицию

Свидетельство политического веса "Союза 90/Зеленых" – историческое решение Бундестага о легализации однополых браков. Ведь принятие такого решения было ключевым требованием партии для участия в будущей коалиции. Формирование такой коалиции – крайне желательный сценарий для Украины.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  