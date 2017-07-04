Европарламент проголосовал за дополнительные торговые преференции для Украины

Вторник, 04 июля 2017, 14:06

Европейский парламент во вторник проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций.

"За" проголосовали 566 евродепутатов, "против" - 96.

"Мы достигли согласия во время триалога, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Мы должны помнить, что украинское правительство пытается проводить реформы на фоне последствий нелегальной аннексии Крыма, а также военного конфликта на востоке, спровоцированного Россией. Предоставляя новые преференции, мы хотим поддержать продолжение реформ и дать толчок для увеличения объемов торговли", - сказал докладчик по украинскому вопросу евродепутат Ярослав Валеса.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Европейской комиссией, мочевину из предложений исключили.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Принятое сегодня Европарламентом решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

В Украине рассчитывают на начало действия временных автономных торговых преференций Европейского Союза для Украины осенью.