В Турции неизвестный застрелил полицейского и захватил заложника в суде

В Турции неизвестный застрелил полицейского, ранил юриста и захватил в заложники одного человека в здании суда в районе Гемлик северо-западной провинции Бурса.
Об этом сообщает Daily Sabah.
По данным издания, нападение было совершено поздно вечером 4 июля в здании суда в г. Гемлик.
Неизвестный нападающий убил одного полицейского и ранил юриста.
Он также захватил одного человека в заложники в здании суда.
Сообщается, что злоумышленник после этого совершил самоубийство.
По данным издания, полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом.