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В Турции неизвестный застрелил полицейского и захватил заложника в суде

Среда, 05 июля 2017, 08:13
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В Турции неизвестный застрелил полицейского, ранил юриста и захватил в заложники одного человека в здании суда в районе Гемлик северо-западной провинции Бурса.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, нападение было совершено поздно вечером 4 июля в здании суда в г. Гемлик.

Неизвестный нападающий убил одного полицейского и ранил юриста.

Он также захватил одного человека в заложники в здании суда.

Сообщается, что злоумышленник после этого совершил самоубийство.

По данным издания, полиция не считает, что инцидент связан с терроризмом.

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