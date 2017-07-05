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В Северной Ирландии не смогли сформировать правительство

Среда, 05 июля 2017, 09:44
Версия для печати Комментарии

Лидеры основных политических партий Северной Ирландии не достигли согласия по восстановлению объединенного правительства.

Об этом сообщает ВВС.

В Северной Ирландии с января нет дееспособной децентрализованной власти, когда коалиция, возглавляемая двумя крупнейшими партиями - Демократической юнионистской партии (DUP) и Sinn Féin, распалась после скандала вокруг зеленой энергетики.

Представитель партии Sinn Féin заявил, что политический тупик - это "следствие поддержки партией DUP правительства консерваторов".

В свою очередь лидер DUP Арлен Фостер заявила, что ее партия "будет продолжать работать над переговорами в течение лета".

Лондон уже предупреждал руководство Северной Ирландии, что может восстановить прямое управление, если местные власти не договорятся о формировании правительства, однако не выдвинул при этом никаких конечных сроков.

Напомним, издание The Times сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в процессе переговоров о создании коалиции с "Демократической юнионистской партией" (DUP) пообещала увеличить расходы для Северной Ирландии на 1 млрд фунтов.

Обещание о повышении финансирования, которое составит дополнительные 354 фунтов на человека в Северной Ирландии в течение двух лет, вызвало гнев в Шотландии и Уэльсе. Терезу Мэй обвиняют в том, что она фактически купила лояльность северных ирландцев.

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