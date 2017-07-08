В экономической зоне Латвии снова обнаружили военные корабли РФ

Суббота, 08 июля 2017, 12:55

В экономической зоне Латвии неподалеку от территориальных вод были обнаружены российские военные корабли.

Об этом в субботу в Твиттере сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

"7 июня в исключительной экономической зоне Латвии в 10 морских милях от государственной границы был обнаружен корабль поддержки российской подводной лодки класса "Каштан ", - говорится в одном из сообщений.

LV ekskl. ekonom. zonā 10j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 07.07.identif. Krievijas BS “Kashtan” klases zemūdeņu atbalsta kuģi “CC-750" — NBS (@Latvijas_armija) 8 липня 2017 р.

Кроме того, на расстоянии 7 морских миль от государственной границы Латвии был обнаружен российский десантный корабль "Иван Грен".

LV ekskl. ekonom. zonā 7 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 07.07.identif. Krievijas BS desanta kuģi “Ivan Gren" — NBS (@Latvijas_armija) 8 липня 2017 р.

Напомним, в 2016 году военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 209 раз, что на несколько десятков случаев меньше, чем годом ранее.