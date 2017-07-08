В економічній зоні Латвії знову виявили військові кораблі РФ

Субота, 08 липня 2017, 12:55

В економічній зоні Латвії неподалік територіальних вод були виявлені російські військові кораблі.

Про це у суботу у Твіттері повідомили Національні збройні сили Латвії.

"7 липня у винятковій економічній зоні Латвії на відстані 10 морських миль від державного кордону був виявлений корабель підтримки російського підводного човна класу "Каштан" - йдеться в одному з повідомлень.

LV ekskl. ekonom. zonā 10j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 07.07.identif. Krievijas BS “Kashtan” klases zemūdeņu atbalsta kuģi “CC-750" — NBS (@Latvijas_armija) 8 липня 2017 р.

Крім того, на відстані 7 морських миль від державного кордону Латвії був виявлений російський десантний корабель "Іван Грен".

LV ekskl. ekonom. zonā 7 j.j. no terit.jūras bruņotie spēki 07.07.identif. Krievijas BS desanta kuģi “Ivan Gren" — NBS (@Latvijas_armija) 8 липня 2017 р.

Нагадаємо, у 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.