НАТО сделало официальное видео об Украине, начинающееся с митинга Партии регионов

Североатлантический альянс обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры с митингов в поддержку Партии регионов.

Видео опубликовано в воскресенье в Twitter НАТО.

Ролик под названием "20 лет отношений Украина - НАТО. Как Альянс поддерживал страну?" начинается с кадров, на которых видно сторонников Партии регионов с партийными флагами возле Верховной Рады в приподнятом настроении.

20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD