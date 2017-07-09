НАТО сделало официальное видео об Украине, начинающееся с митинга Партии регионов

Североатлантический альянс обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры с митингов в поддержку Партии регионов.
Видео опубликовано в воскресенье в Twitter НАТО.
Ролик под названием "20 лет отношений Украина - НАТО. Как Альянс поддерживал страну?" начинается с кадров, на которых видно сторонников Партии регионов с партийными флагами возле Верховной Рады в приподнятом настроении.
20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD— NATO (@NATO) 9 липня 2017 р.
Вероятно, это - кадры с митинга регионалов больше чем десятилетней давности.
Напомним, именно в период правления Партии регионов из украинского законодательства были изъяты все упоминания о намерениях Украины вступить в альянс. Эти нормы были восстановлены только летом 2017 года.
Как известно, 10 июля Украину посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Столтенберг также выступит в понедельник в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.
Кроме того, 10 июля состоится встреча Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко.