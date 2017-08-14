В Греции, Португалии и Франции вновь вспыхнули лесные пожары

Понедельник, 14 августа 2017, 08:54

фото

Жаркая и сухая погода привела к тому, что в воскресенье на юге Европе вновь вспыхнули лесные пожары, крупнейшие - в Греции, Португалии и на французском острове Корсика.

Об этом сообщает The Associated Press.

Последние пожары в Греции начались в воскресенье близ города Каламос, в 44 км к северу от Афин. Огнем повреждены 20 домов, эвакуированы два детских лагеря, частично закрыто движение на местных дорогах.

Пожар на греческом острове Закинтос

Греческие власти высказали подозрения, что по крайней мере некоторые из нескольких десятков пожаров, вспыхнувших как на материковой части, так и на острове Закинтос в течение выходных, были начаты преднамеренно.

Более 4000 пожарных боролись с более 250 пожарами в Португалии, страна обратилась за помощью к другим странам ЕС.

Пресс-секретарь Агентства по гражданской защите Португалии Патрисия Гаспар заявила, что в субботу в стране зафиксировали суточный рекорд по количеству новых пожаров - 268 отдельных очагов огня.

"Мы знаем, что более 90% пожаров имеют человеческую природу, независимо от того, были ли они следствием небрежности или намеренным поджогом. И то, и то - преступления", - сказала она.

На юге Франции огонь уничтожил около 2100 гектаров с четверга, больше всего пострадал остров Корсика.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колом заявил, что в результате пожаров никто не пострадал благодаря усилиям 1200 пожарных и воздушных групп, которые в течение суток 300 раз сбросили воду на очаги огня.