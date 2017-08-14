В Греции, Португалии и Франции вновь вспыхнули лесные пожары

Жаркая и сухая погода привела к тому, что в воскресенье на юге Европе вновь вспыхнули лесные пожары, крупнейшие - в Греции, Португалии и на французском острове Корсика.
Об этом сообщает The Associated Press.
Последние пожары в Греции начались в воскресенье близ города Каламос, в 44 км к северу от Афин. Огнем повреждены 20 домов, эвакуированы два детских лагеря, частично закрыто движение на местных дорогах.
|Пожар на греческом острове Закинтос
Греческие власти высказали подозрения, что по крайней мере некоторые из нескольких десятков пожаров, вспыхнувших как на материковой части, так и на острове Закинтос в течение выходных, были начаты преднамеренно.
Более 4000 пожарных боролись с более 250 пожарами в Португалии, страна обратилась за помощью к другим странам ЕС.
Пресс-секретарь Агентства по гражданской защите Португалии Патрисия Гаспар заявила, что в субботу в стране зафиксировали суточный рекорд по количеству новых пожаров - 268 отдельных очагов огня.
"Мы знаем, что более 90% пожаров имеют человеческую природу, независимо от того, были ли они следствием небрежности или намеренным поджогом. И то, и то - преступления", - сказала она.
На юге Франции огонь уничтожил около 2100 гектаров с четверга, больше всего пострадал остров Корсика.
Министр внутренних дел Франции Жерар Колом заявил, что в результате пожаров никто не пострадал благодаря усилиям 1200 пожарных и воздушных групп, которые в течение суток 300 раз сбросили воду на очаги огня.