В Германии трех швейцарцев подозревают в шпионаже – СМИ

Понедельник, 14 августа 2017, 14:45

Прокуратура Германии начала расследование в отношении трех граждан Швейцарии, подозреваемых в шпионаже.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник

В частности, прокуратура подозревает швейцарцев в их принадлежности к Швейцарской секретной службе. Личности подозреваемых не раскрываются.

Генеральная прокуратура не стала отвечать на запрос о подозреваемых.

Отмечается, однако, что расследование начато в рамках дела о слежке Швейцарии за немецкими налогоплательщиками.

В рамках этого дела в мае в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия задержали Даниэля М., который работал в земельной налоговой службе и шпионил за немецкими налогоплательщиками в пользу Швейцарии с целью уклонения от уплаты налогов.