В Германии трех швейцарцев подозревают в шпионаже – СМИ

Прокуратура Германии начала расследование в отношении трех граждан Швейцарии, подозреваемых в шпионаже.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник
В частности, прокуратура подозревает швейцарцев в их принадлежности к Швейцарской секретной службе. Личности подозреваемых не раскрываются.
Генеральная прокуратура не стала отвечать на запрос о подозреваемых.
Отмечается, однако, что расследование начато в рамках дела о слежке Швейцарии за немецкими налогоплательщиками.
В рамках этого дела в мае в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия задержали Даниэля М., который работал в земельной налоговой службе и шпионил за немецкими налогоплательщиками в пользу Швейцарии с целью уклонения от уплаты налогов.