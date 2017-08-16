Греция обратилась к ЕС за помощью в борьбе с пожарами

Среда, 16 августа 2017, 08:08

Греция обратилась к Европейскому Союзу за помощью в тушении пожаров, бушующих на северо-востоке от Афин уже три дня.

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь пожарной службы страны Ставрола Малири сообщила, что для тушения огня стране необходимо больше пожарных самолетов.

"Огонь распространяется с высокой скоростью. Из-за масштабов и интенсивности пожаров страна подала запрос на предоставление воздушных средств", - сказала она.

Кипр решил отправить в Грецию группу из 60 пожарных и шести автомобилей. Однако запрос на два самолета CL-415 был отклонен Францией, поскольку пожарная служба страны как раз борется с огнем на своей территории.

Пожары начались в выходные вблизи города Каламос, расположенном примерно в 45 км к северо-востоку от Афин. Сейчас уже повреждены десятки домов и сожжены тысячи гектаров соснового леса.

К борьбе с огнем привлечены три пожарных самолета и шесть вертолетов, 210 пожарных и около 100 военнослужащих.