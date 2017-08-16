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Кандидат в канцлеры Германии уверен, что РФ никогда не вернет Крым

Среда, 16 августа 2017, 18:47
Версия для печати Комментарии

Несмотря на санкции, Россия никогда не отдаст Украине Крым.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил Александер Гауланд, который вместе с Алис Вайдель возглавляет предвыборный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Россия уже никогда не вернет Крым. Я не думаю, что санкции могут на что-то повлиять", - заявил Гауланд.

АдГ последовательно выступает за отмену санкций, введенных против Москвы за аннексию украинского полуострова. Сам Гауланд, по его выражению, "в определенной мере" отвечает в партии за внешнюю политику.

"Хотя в анархистской партии этого начальника не бывает. А мы - именно анархистская партия", - добавил он.

Напомним, 5 августа глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на время "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить невозможно, не стоит привязывать к ней другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией

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