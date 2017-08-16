Кандидат в канцлери Німеччини впевнений, що РФ ніколи не поверне Крим

Середа, 16 серпня 2017, 18:47

Незважаючи на санкції, Росія ніколи не віддасть Україні Крим.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив Александер Гауланд, який разом з Аліс Вайдель очолює передвиборний список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

"Росія вже ніколи не поверне Крим. Я не думаю, що санкції можуть на щось вплинути", - заявив Гауланд.

АдН послідовно виступає за скасування санкцій, введених проти Москви за анексію українського півострова. Сам Гауланд, за його висловом, "певною мірою" відповідає в партії за зовнішню політику. "Хоча в анархістської партії цього начальника не буває. А ми - саме анархістська партія", - додав він.

Нагадаємо, 5 серпня глава Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати неможливо, не варто прив’язувати до неї інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.